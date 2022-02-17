Nakliye kamyonunda 2 ton kaçak tütün yakalandı

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, 2. Anafartalar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda park halindeki 02 ABF 727 plakalı kamyonun kasasından sesler geldiğini fark etti.

Kasayı açan bekçiler, 3 kişiyi araçtan indirdi. AA'nın haberine göre; arama yapan bekçiler, 2 ton kaçak tütüne el koydu.

M.B. (45), A.B. (51) ve Ş.Ç. (57) gözaltına alındı. Kamyonun Adıyaman’dan İzmir'e gittiği ve ihtiyaç molası için Manisa'da durduğu öğrenildi.