Manisa'da 105 dönüm ormanlık alan küle döndü!

İHA

Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir