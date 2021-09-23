Menderes mahallesindeki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler Veysel K. (53) ile oğlu Feyzi. K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İlçede dün, aralarında sorun bulunduğu öğrenilen Melih K, (24) ile V.K. ve oğlu F. K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle vurularak yaralanan Melih K, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Zanlılar V. K. ve F. K. ise gözaltına alınmıştı.