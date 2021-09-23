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Manisa'da 1 kişi pompalı tüfekle öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Melih Koç, husumetlisi Veysel K. (53) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı

23.09.2021 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da 1 kişi pompalı tüfekle öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'da pompalı saldırı: 1 ölü
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DHA

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi Sarıkız Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Feyzi K. (28) ve babası Veysel K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel K. pompalı tüfekle Melih Koç'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Melih Koç ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Melih Koç Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; burada yapılan müdahalelere rağmen Melih Koç yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri baba Veysel K. ile oğlu Feyzi K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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