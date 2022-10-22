Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anosike ve Erdi Gülaslan ile etkili olmaya çalışırken 35. dakikayı 76-52 üstün geçen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 93-58 galip ayrıldı.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip, Cruz ve Roberson'un hücumlarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da buna izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 69-46 önde girdi.