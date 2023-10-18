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        Haberler Spor Basketbol Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bakken Bears: 82-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bakken Bears: 82-76 (MAÇ SONUCU)

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 82-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:34 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:34
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        Manisa galibiyetle başladı!
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        Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda 2023-2024 normal sezonu ilk haftasında, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Danimarka'nın Bakken Bears ekibini 82-76 yendi.

        Aarhus kentindeki Vejlby Risskov Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre arasına ise 43-42 üstünlükle girdi.

        İkinci yarıda da rakibinin skor üstünlüğü kurmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodunu 62-60 önde geçtiği karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor'de Emanuel Terry 21 sayı ve 12 ribauntla, Bakken Bears'ta Malik Parsons 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.

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