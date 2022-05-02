Manisa BŞ, potada Süper Lig'de

Salon: Tarık Almış

Hakemler: Yücel Çilingir, Fatih Güler, Mesut Öztürk

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Watkins 20, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Tuna Han Dikmen 4, Sercan Topçu 8, Williamson 18, Hüseyin Akın Kandemir 13, Mustafa Baki Görür 18, Koray Uzunhasan 3, Tolga Kaan Birer 9, Berkay Sinirlioğlu, Recep Doğrusöz, Kaan Oray 3

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Ümit Sonkol 8, Dukes 7, Bragg 22, Ömercan Engin 9, Sercan Ergin 5, Mustafa Kürşad Özdemir, Burak Can Dilmaç 10, Reha Öz 3, Fatih Kızılca 2, Bartu Yılmaz 5, Batuhan Dikmen

1. periyot: 30-15

Devre: 50-30

3. periyot: 75-59