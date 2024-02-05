Manisa Ahmetli'de deprem! İşte 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 5 Şubat Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de deprem oldu. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre Manisa Ahmetli'de gece saatlerinde deprem oldu. 5 Şyubat Pazartesi günü 2.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak açıklandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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