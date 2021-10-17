Manisa: 0 - Adanaspor: 3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Yıldırım, Suat Güz

Manisa: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz (Dk. 78 Diallo), Ahmet Kesim (Dk. 46 Sadi Karaduman), Landre, Erhan Kara, Sousa (Dk. 46 Hakan Barış), Kubilay Aktaş, Tabekou, Anıl Koç (Dk. 58 Gakpa), Sertaç Çam (Dk. 68 Kemal Rüzgar), Orgill

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 87 Cem Özdemir), Bruns (Dk. 90 Benasser), İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 90+1 Orkan Çınar), Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Samed Ali Kaya), Ozegovic (Dk. 86 Tetteh)

Goller: Dk. 18 ve 32 Ozegovic, Dk. 81 Celil Yüksel (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Sousa, Dk. 45+6 Erhan Kara, Dk. 60 Tabekou, Dk. 67 Kubilay Aktaş, Dk. 69 Orgill (Manisa), Dk. 45+6 Ozegovic, Dk. 74 Bruns (Adanaspor)