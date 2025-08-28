Habertürk
        Haberler Magazin 'Manifest' üyesi Mina Solak: İlişkimiz bitti - Magazin haberleri

        'Manifest' üyesi Mina Solak: İlişkimiz bitti

        'Manifest' grubunun üyesi Mina Solak, sevgilisi Anıl Emre Daldal hakkında çıkan taciz mesajlarının ardından ilişkisini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.08.2025 - 16:41
        "İlişkimiz bitti"
        Şarkıcı Anıl Emre Daldal’ın geçmiş yıllarda Instagram üzerinden bir genç kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü. Daldal, ise iddialarla ilgili paylaşılan mesajların “asılsız ve çarpıtılmış” olduğunu savunmuştu. Şarkıcı, yazışmaların bağlamından koparıldığını ve özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini belirtmişti.

        Manifest grubu üyesi Mina Solak, uzun süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya hesabından ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

        Solak; "Anıl Emre Daldal ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu süreçte yaşananlar hepimiz için zorlayıcıydı. Kendi adıma, müziğime ve kariyerime odaklanmak istiyorum" dedi.

        #Mina Solak
        #Anıl Emre Daldal

