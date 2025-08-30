Habertürk
        Manifest Anıtkabir'de - Magazin haberleri

        Manifest Anıtkabir'de

        Müzisyen grup Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 15:39 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:39
        Manifest Anıtkabir'de
        Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir ziyarette bulundu.

        Müzisyen grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir' Anıtkabir'e gitti.

        Manifest grubu, Anıtkabir'de çektirdikleri fotoğrafı "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" notuyla yayımladı.

        #manifest
        #anıtkabir
        #ankara

