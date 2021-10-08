HABERTURK.COM

Albaraka Türk'ün iştiraki APY Ventures Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), yeni nesil harçlık sistemi Manibux’a yatırım yaptığını duyurdu.

APY Ventures Fintech GSYF’nin liderlik ettiği yatırım turunda, Arya WIP yatırımcılarından Nilüfer Günhan ve mevcut yatırımcılardan Ayla Cönger’in katılımıyla 2 milyon TL yatırım alan Manibux'ın, aldığı yatırım ile uygulamasını geliştirmeye ve yeni pazarlama açılmak için kullanacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, "Startup’ların büyümesi ve gelişmesi için böyle çok paydaşlı yapıların çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bu ekosisteme yaptığımız katkıyla daha katma değerli ve yenilikçi ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz” dedi

Manibux kurucusu Canan Bayrak da, "Gelecek nesillere para yönetimi becerisini kazandırmak için çalışıyoruz. Dijital aplikasyonumuz ve kartımız aracılığı ile ailelere yardımcı oluyor, çocukların davranış değişikliği kazanmalarına, sorumluluk alan, karar verebilen, para yönetimi konusunda doğru ile yanlışı ayırt edebilen ve finansal okuryazar bireyler olarak yetişmelerine destek oluyoruz. Hedefimiz ailelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm olacak, Türkiye’den çıkıp dünyaya açılacak unicorn bir süper APP olmak" diye konuştu.