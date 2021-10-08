Albaraka Türk'ün iştiraki APY Ventures Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), yeni nesil harçlık sistemi Manibux’a yatırım yaptığını duyurdu.
APY Ventures Fintech GSYF’nin liderlik ettiği yatırım turunda, Arya WIP yatırımcılarından Nilüfer Günhan ve mevcut yatırımcılardan Ayla Cönger’in katılımıyla 2 milyon TL yatırım alan Manibux'ın, aldığı yatırım ile uygulamasını geliştirmeye ve yeni pazarlama açılmak için kullanacağı belirtildi.
İmza töreninde konuşan Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, "Startup’ların büyümesi ve gelişmesi için böyle çok paydaşlı yapıların çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bu ekosisteme yaptığımız katkıyla daha katma değerli ve yenilikçi ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz” dedi
Manibux kurucusu Canan Bayrak da, "Gelecek nesillere para yönetimi becerisini kazandırmak için çalışıyoruz. Dijital aplikasyonumuz ve kartımız aracılığı ile ailelere yardımcı oluyor, çocukların davranış değişikliği kazanmalarına, sorumluluk alan, karar verebilen, para yönetimi konusunda doğru ile yanlışı ayırt edebilen ve finansal okuryazar bireyler olarak yetişmelerine destek oluyoruz. Hedefimiz ailelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm olacak, Türkiye’den çıkıp dünyaya açılacak unicorn bir süper APP olmak" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!