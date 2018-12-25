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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ögretim Üyesi Doç. Dr. Enver İlhan, mangalda kömürleşen etin mide kanserini tetiklediğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; 3. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahi Tedavisinde Güncel Durum Sempozyumu'nda sunum yapan İlhan, Türkiye'de mide kanseri teşhisi ve bu hastalık neticesi ölüm vakalarının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.
EN ÇOK DOĞRU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜYOR
Mide kanserinin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülme yoğunluğunun yüksek olduğu bilgisini paylaşan İlhan, bunun da tercih edilen yemeklerle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.
Yüksek ısıda mangalda etler yandıkça kanserojen maddelerin meydana geldiğini ifade eden İlhan, "Yüksek ısıda, özellikle de mangalda kömürleşmiş etlerin tüketilmesi mide kanseri oluşumunu tetiklemektedir. Yandıkça kanserojen madde oluşumu artmaktadır. Yüksek ısıda pişirilen etlerde çiğ etlerde bulunmayan kanserojen maddeler ortaya çıkmaktadır. Riski azaltmak için mangal ateşi ile et arasındaki mesafe en az 15 santimetre uzakta olmalıdır" dedi.
SİGARA İÇENLERDE MİDE KANSERİ RİSKİ YÜKSEK
Doç. Dr. İlhan, aşırı tuzlu beslenenlerin, az meyve sebzeyle yüksek oranda karbonhidrat tüketenlerin, sigara içenlerin mide kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu aktardı.
Sıcak tüketme alışkanlığı yemek borusu ve mide çeper hücrelerinde hasara ve moleküler değişikliklere sebep olduğunu ifade eden İlhan, şunları kaydetti: "Her gün vücudumuzda binlerce hücre yenileniyor ama tümör hücresi anormal bir şekilde büyümeye başlıyor, devamlı büyüyor, iyi huylu olunca belli sınırda duruyor. Kanserojen bir hücreyse kendi alanında büyüyor sonra oradan kopan hücreler vücudun başka yerine gidip oraya da yayılıyor. Et ya da yiyecekler, sıcak olarak tüketilmemelidir. Mutlaka biraz bekledikten sonra yenmelidir."
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