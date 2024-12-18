Mangal yakarken 10 metreden düştüler!
İstanbul Bayrampaşa'da mangal yakarken yaslandıkları tel çitin kırılması sonucu 10 metreden aşağı düşen iki kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Bayrampaşa'da tel çitin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Uğur Bolat ve Halil Doğan hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre olay dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı.Uğur Bolat
DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ
İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı. 2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.
İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan’ın art arda düştükleri görülüyor.
MANGAL DETAYI
İHA'da yer alan habere göre olayda mangal detayı da ortaya çıktı. Buna göre mangal yakmaya çalışan iki kişi, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.