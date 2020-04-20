Mangal kömürü satan esnafın yüzü destek kredisiyle güldü - DENİZLİ

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saraylar Mahallesi'ndeki iş yerinde mangal kömürü ticareti yapan Özyurt, yeni tip koronavirüs nedeniyle satışlarda düşüş yaşaması ve piyasanın daralması üzerine Halk Bankası Esnaf Destek Paketi'ne başvurdu.Başvurusunun onaylaması ile üç günde hebasına aldığı kredi yatan Özyurt'un yüzü güldü.Dükkanın masrafı ve çalıştırdığı elemanın maaşını karşılamada eli rahatlayan Sinan Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mangal kömürü satışı yaptığını ve 20 yıllık esnaf olduğunu belirtti.Şimdiye kadar işlerinin iyi olduğunu fakat koronavirüs nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini dile getiren Özyurt, şunları söyledi:"Siftah yapmadan kapattığımız günler oluyor yerine göre. Onun için darboğaza girdik. Devletin bizler için başlattığı Halk Bankası Esnaf Destek Kredisi'ne başvurdum. Bankanın Kaleiçi Şubesi yetkilileri bana yol gösterdiler. Bankada yoğunluk olduğu için internetten başvurumu yapmamı söylediler. İnternetten başvurumu yaptıktan 2 gün sonra bana telefonla kredimin onaylandığını bildirip imzaya çağırdılar. Ondan sonra ertesi gün param hesabıma geçti.Esnaf olarak biraz rahatladım. Allah razı olsun devletimizden. Bu zor günlerde esnafa destek oluyor. Esnaf olarak zor günler yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bugünler de geçecek inşallah. Allah'ın izniyle tekrar eski günlerimize döneceğiz. Devletimiz bütün esnafımıza destek veriyor. Allah devletimize zeval vermesin."
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