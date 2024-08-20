Mangal ateşi 2 dönümdeki ağaç ve çalılıkları yaktı

Kocaeli'deki yangın, saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda meydana geldi.

İddiaya göre alanda taşların arasında yakılan mangal ateşi çevresinde bulunan otluk ve ağaçlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürdü.