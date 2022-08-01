Manga sevenleriyle buluştu

HABERTURK.COM

'Manga', sevenleriyle unutulmaz bir geceye imza attı. Konsere ışık şovlu introyla başlayan grup, 5. stüdyo albümleri 'Antroposen'den 'Alacaklı Topraklar', 'Habil Kabil' ve 'Batan Dünyanın Malları'nı peş peşe seslendirdi.

Çoğunluğu Z kuşağından oluşan kalabalık seyirci topluluğu 'Manga' şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan 'Manga'ya sahnede DJ olarak İlker Aksungar eşlik etti.