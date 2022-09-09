Sürpriz düet

HABERTURK.COM

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Manga hayranları büyük bir sürpriz ile karşılaştı. 2014 yılında grubun Kenan Doğulu ile düet parçası "Bize Müsaade Ettim" şarkısına sıra geldiğinde ünlü popçu, sahneye giriş yaptı.