Manga 'Antroposen' turnesinin ilk ayağını tamamladı!

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Besteci Sabri Tuluğ Tırpan ve Night Flight Symphony Orkestrası'nın eşlik ettiği konserde, izleyicilere müzik şöleni sunan Manga, şarkılarını binlerce kişi ile bir ağızdan söyledi.

Müzisyen grup, turne kapsamında gittikleri her şehirde olumsuz hava şartlarına rağmen çıktıkları her konserde hayranlarını mest etti. Manga, kısa bir süre önce yayınladıkları 'Antroposen 001' adlı albümlerini de ilk kez turnede seslendirdi.