UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, zor olsa da turu geçebileceklerine inandığını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schmid, "Çoğu kişi ilk maçta alınan 2-0'lık skordan sonra galibiyetin ve turu geçmenin mucize olduğunu düşünebilir ama belki de bizim için asıl şans budur. Kimse bize bir şans vermiyor ve galibiyetimizi beklemiyor. Biz de tam olarak bu şartları lehimize çevirmeye çalışacağız. Taktik anlamda bunu lehimize çevirebiliriz. Fenerbahçe, çok kaliteli bir takım ama biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Zor olsa da turu geçebileceğimize inanıyoruz." dedi.
İki takım arasında çok fazla kalite farkı olmadığını savunan Schmid, "İlk maçta kendi yanlışlarımız yüzünden kaybettik. Farklı faktörler de vardı. Çok da gerekli olmayan bir kırmızı kart verildi. Bu da bizi zorladı. Buraya kendi sınırlarımızı zorlamaya geldik. Tabii ki ilk maça göre oyunumuzda değişiklikler olacak. İlk dakikalar bizim için önemli. Erken dakikalarda gol bulmaya çalışacağız. Böyle bir atmosferde böyle bir taraftarın önünde oynamaya alışık değiliz ama bu durumu ve stattaki enerjiyi lehimize çevirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'yi izleyip analiz ettiklerini kaydeden Avusturyalı çalıştırıcı, "Son maçın pozisyonlarını teker teker inceledik. Fenerbahçe'nin çok net bir oyunu var. Genel olarak aynı taktikle çıkıyorlar ve çok net çizgileri olan bir taktikleri var. Çok fazla oyuncu değişikliği olduğu için tam olarak hangi kadroyla çıkarlar bir fikrimiz yok ama oyun şeklinde bir değişiklik beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın Avusturyalı orta saha oyuncusu Manfred Fischer ise takımda atmosferin çok iyi olduğunu belirterek "Hafta sonu ligde galip geldiğimiz için moraller yüksek. Fenerbahçe'den kalite olarak uzak sayılmayız. Futbolda her şey mümkün. Tabii ki turu geçmek çok zor ama biz buraya İstanbul'u gezmeye, eğlenmeye gelmedik. Turu geçmek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
MAÇA HAZIRLAR
Austria Wien UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan idman ısınma ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma yapan oyuncular basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.
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