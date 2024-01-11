Mandalinanın kabuğundan dolma yaptılar

Birlikte çalışarak güzel iş çıkardık ortaya. Şu anda 15 kadınımız ile üretime başladık. Çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlarımız bu işe çok hevesli. Kadınların hevesi ve Belediyenin desteği bizi daha da azimlendirdi. Biz de taleplere göre üretmeye devam ettik" dedi.