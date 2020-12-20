Mandalina üreticileri sezonu "mutlu" uğurluyor

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebin yüksek olduğu mandalina, üreticisini mutlu etti.
Ekim ayının ortalarında hasadı başlayan mandalinada üretici, son yılların en güzel sezonunu geçiriyor. Rekoltenin geçen seneye göre yüzde 25 fazla olmasına rağmen artan talep nedeniyle fiyatlarda düşme yaşanmıyor.
Bahçede toplu olarak kilogramı ortalama 2 liradan işlem gören mandalina, market raflarında ise 4-5 liradan satılıyor. Özellikle salgın sürecinde tüketiminde artış yaşanan mandalinada, hasadın aralık ayıyla sona ermesi bekleniyor.
- "Sezon bereketli geçti"
İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, AA muhabirine, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen tarla ve bahçelerde üretimin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların gıda ihtiyacı için tarım sektörüne sokağa çıkma kısıtlaması olmadığını anımsatan Erdallı, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çok hassas olduğunu vurguladı.
Erdallı, hem salgına hem de soğuyan havaya rağmen sabahın erken saatlerinde mesainin başladığını belirterek, kuraklık dışında sezonun bereketli geçtiğini ifade etti.
Özellikle salgınla birlikte narenciye ürünlerine yoğun talep olduğunun altını çizen Erdallı, "Bu sene rekolteyle birlikte fiyatlar da çok iyi. Normalde rekolte yüksek olunca fiyat düşer ancak bu yıl pandemi nedeniyle bir istisna yaşadık." dedi.
İç piyasadaki talebin yanında yurt dışından da ciddi talep olduğuna işaret eden Erdallı, "Başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracatımız hız kesmeden sürüyor. Biraz önce Afrika'ya doğru bir tır yola çıktı. İnşallah bu sezon mandalinada yaşadığımız mutluluğu gelecek yıl, diğer ürünlerle de yaşarız." diye konuştu.
Erdallı, mandalinada hasadın yüzde 90'ın üzerinde tamamlandığını da kaydetti.
İzmir'de zamanlama olarak mandalinadan sonra sebze hasadının geldiğini aktaran Erdallı, şunları söyledi:
"Meyve sektörü yılı çok güzel kapatıyor. Şeftali ile başladı, mandalina ile noktalıyoruz. Sebze sezonu da çok iyi gidiyor. Örneğin Torballı'da şu anda çok ciddi bir sebze üretimi var. Brokoli, ıspanak, pırasa gibi ürünlerde neredeyse başı çekiyoruz."
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