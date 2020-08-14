Manda sütünden ürettiği dondurmayla müşterilerine yetişemiyor - IĞDIR

Kentin Evren Paşa Caddesi'ndeki dükkanında dondurmacılık yapan Nurettin Altay, 1985 yılından beri inek ve keçi sütüyle imal ettiği dondurmalarına manda sütünden yapılan dondurma çeşitlerini de ekledi.Genellikle yoğurt, kaymak ve tereyağı yapımında kullanılan manda sütünden üretilen dondurma yazları sıcak geçen kentte üne kavuşarak, kısa zamanda yoğun talep görmeye başladı.Zaman zaman hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'ın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep gören manda sütü dondurması, özellikle yazın yörede vatandaşların beğenisini topluyor.Altay, dükkanında ürettiği dondurmaları bir yandan şehir içi ve kent dışından sipariş veren tüketicilere ulaştırmaya diğer yandan da iş yerine gelen müşterilerine sunmaya çalışıyor.Dondurmacı Nurettin Altay, AA muhabirine, 35 yıldır Iğdır'da dondurma ürettiğini ancak en fazla ilginin manda dondurmasına gösterildiğini söyledi.Bu mesleği gençliğinde İstanbul'da çalışırken öğrendiğini belirten Altay, "1985 yılında memleketime gelerek bir otelin altında boş dükkanda 'kral dondurma' adıyla dondurma üretmeye başladım. Dondurmayı hep inek sütüyle yapıyordum, Iğdır'da manda yetiştiriciliği tekrar canlandırılınca manda sütünden dondurma yapmaya karar verdim." dedi.Manda sütünden dondurma üretimine deneme amaçlı başladığını ve talep görünce devam ettiğini aktaran Altay, "İlk manda sütünden dondurmayı yaptım ve üretime geçtim. Tadına bakan herkes çok lezzetli olduğunu söyleyerek beğendi. Müşteri memnun olunca ben de artık sürekli çıkarmaya başladım. Manda sütü şifadır, meslektaşlarıma manda sütünden dondurma yapmalarını tavsiye ederim. Kendim ömrüm yettiği sürece bu dondurmayı üreteceğim." diye konuştu.- Manda sütü üreticisi de taleplere yetişemiyorIğdır'da manda üreticiliği yapan çiftçi Aytaç Ertekin de manda sütünden üretilen dondurmanın ününün artmasıyla manda sütüne de yoğun talep olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Genellikle bizden aldıkları manda sütünden kaymak, yoğurt, tereyağı ve peynir üretiyorlar. Son zamanlarda özellikle yaz aylarının gelmesiyle manda sütüne dondurmacıların yoğun talepleri oldu. Bu nedenle kaymak, yoğurt, tereyağı yapımında kullanılan manda sütüne dondurma üretimi de eklenince taleplere cevap veremiyoruz. Önümüzdeki yıllarda hayvan sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!