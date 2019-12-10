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Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği (DMYMB) Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, 1980'li yıllarda bir milyonun üzerinde olan manda varlığının sulak alanların daraltılması ve süt inekçiliğinin desteklenmesi sonucunda 2010'da 85 bine kadar gerilediğini söyledi.

Manda sayısını tekrar artırmak için 2012'de Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi'nin başlatıldığını anımsatan Yılmaz, "Projeyle manda yetiştiriciliğini teşvik amacıyla yetiştiricinin ilgisi çekildi. Sağlanan desteklerle manda varlığımız şu an neredeyse 200 bin başa ulaştı. Bu varlığımızın daha da artırılması lazım." dedi.

Yılmaz, manda yetiştiricileri olarak verim artışı ve güvenilir manda ürünleri sunabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, ıslah çalışmalarıyla mandaların süt miktarı, yavrulama oranı ve canlı ağırlıklarında gözle görülür artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Birliklerin kurulmasıyla Anadolu mandasının daha çok ilgi gördüğünü ve çok değerli olan manda ürünlerinin tüketicilerin dikkatini çektiğini anlatan Yılmaz, "Bugün üretimi yapılan süt, kaymak, yoğurt, peynir ve tereyağı pazarlamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Üretilen süt miktarı az olduğundan ve genelde yerel pazarlarda satıldığından şu an süt fabrikalarına verilmemektedir." diye konuştu.

"GENÇ KUŞAKLAR MANDA ETİNE SOĞUK BAKIYOR"

Anadolu mandasının diğer hayvan cinslerine göre hastalıklara karşı çok daha güçlü olmasının yetiştiricilere avantaj sağladığını belirten Yılmaz, mandanın, sığırların yemediği selüloz oranı yüksek kaba yemleri tüketmesinin de yetiştiricilerin işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Yılmaz, sektörün en büyük sıkıntısının genç kuşakların mandayı tanımaması olduğunu ifade ederek, genç kuşakların sığır etine göre çok daha az kolestrol ve yağ içeren, ayrıca daha sağlıklı olduğu bilinen manda etine soğuk baktığını sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumuna göre, 2010-2019 Haziran dönemindeki büyükbaş hayvan sayısı şöyle:

Sığır Manda 2010 11.369.800 84.726 2011 12.386.337 97.632 2012 13.914 912 107.435 2013 14.415 257 117.591 2014 14.223 109 122.114 2015 13.994 071 133.766 2016 14.080 155 142.073 2017 15.943 586 161.439 2018 17.042 506 178.397 2019 (6 ay) 18.070.500 180.826

2010-2019 Eylül dönemi kırmızı et üretim verileri (ton) şu şekilde :