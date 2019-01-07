Manço'yu anma etkinlikleri başladı

1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında çeşitli etkinliklere anılacak. Manço'yu anma etkinlikleri Beylikdüzü'ndeki bir alış veriş merkezindeki sergiyle başladı. Sanatçının daha önce gün yüzüne çıkmamış eşyalarının sergilendiği serginin açılışı Doğukan Manço ile Batıkan Manço tarafından gerçekleştirildi.

Serginin en anlamlı sürprizi ise Nazan Şoray'dan geldi. Şoray'a Barış Manço tarafından kendisine hediye edilmiş olan halhal ile geldiği serginin açılışında 'Halhal'ı da seslendirdi.