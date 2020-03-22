A Milli Takım'ın EURO 2021'deki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini üzücü açıklamlarda bulundu. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, İtalya'da koronavirüs salgını ile ilgili son durum hakkında "Jesi'de yaşayan ailem şu an iyi ama onlar için endişeliyim. Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı öldüğünü söyledi. Beraber çocukken futbol oynardık, güzel günlerimiz olmuştu. Jesi'de bir yardım kuruluşunda çalışmıştı, iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BU CEHENNEME HAZIR DEĞİLDİ"

Mancini, İtalya'da durdurulamayan ölümler için ise "Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyu insanın boğazına bir yumruk gibi oturuyor. İnsanların yeterince yoğum bakım ünitesi olmadığı için ölmesi inanılmaz saçma bir şey. Kimse yer yüzündeki bu cehenneme hazır değildi" dedi.

"BENİM MEZARIM BURADA"

55 yaşındaki hoca son olarak ise "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da" diyerek sözlerini noktaladı.