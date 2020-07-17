Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü

Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.