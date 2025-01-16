Manchester United-Southampton maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United Premier Lig 21. haftasında Southampton'ı ağırlıyor. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma öncesinde, "Manchester United-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini aldı. FA Cup'ta Arsenal karşısında iki penaltı kurtarışı yaparak başarılı performansıyla dikkat çeken Altay Bayındır'ın Southampton karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte Manchester United-Southampton maçı tarihi ve saati...
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Manchester United-Southampton maçı için nefesler tutuldu. “Kırmızı Şeytanlar” Southampton’a karşısında son 15 Premier Lig maçında 7’sini Manchester United kazanırken 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Southampton maçı öncesinde Manchester United'da eksiklikler dikkat çekiyor. Peki, "Manchester United-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Manchester United maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Southampton maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
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MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Southampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE OLACAK MI?
FA Cup’ta Arsenal karşısında iki penaltı kurtarışı yaparak başarılı bir performans sergileyen Altay Bayındır’ın mücadeleye yedekler arasında başlaması bekleniyor.
Teknik Direktör Ruben Amorim Southampton karşısında Andre Onana'yı tercih etmesi bekleniyor.
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İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Malacia; Diallo, Fernandes; Hojlund
Southampton : Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood; Bree, Ugochukwu, Fernandes, Walker-Peters; Dibling, Archer, Sulemana