Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Manchester United, sol bek Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı

Giriş: 04.04.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United, sol bek Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
AA

Bir dönem adı Türk kulüpleriyle de anılan Luke Shaw'un sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.

Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini koruyamadığı için 12,7 milyon sterlin para cezası
İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini koruyamadığı için 12,7 milyon sterlin para cezası
Heyelan nedeniyle yolda çökme meydana geldi!
Heyelan nedeniyle yolda çökme meydana geldi!
Dünya Sokak Hayvanları Günü sözlerini paylaşın!
Dünya Sokak Hayvanları Günü sözlerini paylaşın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.