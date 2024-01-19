Manchester United, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor
Manchester United gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken Sacha Boey'i de listesine ekledi
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ESPN'in haberine göre, İngiltere Premier League devi Manchester United bu sezon defanstan istediği verimi alamazken, gelecek sezon için gerçekleşen transfer çalışmalarında Sacha Boey'i de listesine ekledi.
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Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Old Trafford'da gösterdiği performans İngiliz yetkilileri etkilerken, Fransız sağ bek oyuncusu için Manchester United sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor.
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23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılında bitecek olması nedeniyle de transfere sıcak bakılırken, Galatasaray'ın da transferde ikna edilmesi için bir avantaj olarak görülüyor.
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Sacha Boey bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 30 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.