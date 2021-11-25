Goal'ün haberine göre Manchester United, Ralf Rangnick'i sezon sonuna kadar takımın başına getirebilir.

63 yaşındaki teknik direktörle görüşen United yöneticileri, yakın zamanda takımın başındaki görevine son verilen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Rangnick'i getirmeyi planlıyor.

Manchester United, Solskjaer'in kovulmasının ardından ilk tercihi olan PSG Teknik Direktörü Pochettino'yu takımın başına geçiremedi.

Tottenham'ın eski menajerinin de Old Trafford'a gelmeye istekli olduğunu ve sezon ortasında PSG'den ayrılarak yeniden İngiltere'ye döneceği de kaydedildi.

Öte yandan, Fransız ekibi PSG'nin de Arjantinli menajerin ayrılmasına izin vereceği ve takımda kalması konusunda ısrarcı olmayacağı da belirtiliyor.

Sonuç olarak Manchester United, Norveçli menajeri Solskjaer'in takımdan ayrılmasının ardından Barcelona'nın eski hocası Ernesto Valverde'yi de içeren beş kişilik bir liste hazırladı.

Rangnick ile yapılan konuşmaların olumlu geçtiği anlaşılıyor ve Alman hoca ile 6 aylığına anlaşılması bekleniyor. 63 yaşındaki menajer, kalıcı bir hocanın takımın başına geçmesinin ardından kulüpte danışman rolünde olacak.

Alman hoca, 6 ay boyunca Manchester United'ı yönetecek ve kısa vadede takıma yardımcı olmaya çalışacak.

6 aylık sürenin ardından, Alman menajere kulüpteki yeni rolü teklif edilecek ve böylece Ralf Rangnick, Manchester United'da kalmaya devam edecek.