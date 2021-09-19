Ligin namağlup ekiplerinin karşılaşmasında West Ham United, Manchester United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımdan Benrahma'nın 30 ve Manchester United'dan Ronaldo'nun 35. dakikada kaydettiği gollerle berabere bitti. 36 yaşındaki Ronaldo, United formasıyla çıktığı 3. maçta da fileleri havalandırdı.

Manchester United, oyuna 73. dakikada giren Lingard'ın 89. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 13'e yükselten Manchester United, averaj farkıyla Liverpool'un arkasına düştü. West Ham United ise 8 puanda kaldı.

LEICESTER CITY'DE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Aynı saatte başlayan diğer müsabakada Brighton, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.

Brighton'ın gollerini, 35. dakikada Maupay (penaltıdan) ve 50. dakikada Welbeck kaydetti.

Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan geçen sezonun beşincisi Leicester City'nin golü, 61. dakikada Vardy'den geldi.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Brighton, puanını 12'ye çıkardı. Haftaya 6 puanla başlayan Leicester City, sahadan eli boş ayrıldı.