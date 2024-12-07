Manchester United- Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Nottingam Forest'ı konuk ediyor. Lig'de son oynanan Arsenal maçını kaybeden kırmızı şeytanlar, Nottingham Forest karşısında galip gelerek bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Öte yandan 22 puanla 7. sırada yer alan Nottinham Forest, zorlu Old Trafford deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Manchester United- Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Manchester United- Nottingham Forest maçına sayılı saatler kaldı. Manchester United, ligde oynadığı son 5 maçın 2'sinde galibiyet ve beraberlik alırken son oynadığı Arsenal maçında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Peki, heyecanla beklenen Manchester United- Nottingham Forest maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...
- 2
MANCHESTER UNİTED- NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United- Nottingham Forest maçı 7 Aralık Cumartesi (bugün) 20.30'da oynanacak.
- 3
MANCHESTER UNİTED- NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'den canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11
Onana, Mazraoui, De Light, Martinez, Diallo, Mainoo, Casemiro, Dalot, Fernandes, Rashford, Zirkzee