Manchester United- Nottingham Forest maçına sayılı saatler kaldı. Manchester United, ligde oynadığı son 5 maçın 2'sinde galibiyet ve beraberlik alırken son oynadığı Arsenal maçında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Peki, heyecanla beklenen Manchester United- Nottingham Forest maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...