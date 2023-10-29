Manchester United Manchester City derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United, sahasında son Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu ezeli rakibi Manchester City'yi konuk edecek. İşte, şimdiden merakla beklenen karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri...
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Manchester United Manchester City derbisi için beklenen gün geldi çattı. Bu sezonu inişli çıkışlı bir grafik çizen Manchester United ile hem lig hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele hakkında detaylar...
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MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Manchester City karşılaşması bu akşam saat 18:30'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Silva; Grealish, Alvarez, Foden; Haaland
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