İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen dev derbiyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

Kalan dakikalarda M. City'nin vaskısı sonuç vermedi ve ManU maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Üç maç sonra kaybeden 3. sıradaki Guardiola'nın takımı City ise 39 puanda kaldı.

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, mücadeleyi tribünden takip etti.