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Manchester United - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City arasında oynanan Manchester derbisi nefesleri kesti. Ev sahibi ManU, geriye düştüğü maçı 78'de Bruno Fernandes ve 82'de Marcus Rashford'un attığı gollerle 2-1 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

Giriş: 14.01.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen dev derbiyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi konuk ekip M. City açtı. 57'de oyuna girip 60. dakikada sahne alan Jack Grealish takımını 1-0 öne geçirdi.

Pes etmeyen Kırmızı Şeytanlar, önce 78'e Bruno Fernandes ile eşitliği yakalarken, 82'de Rashford'un golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda M. City'nin vaskısı sonuç vermedi ve ManU maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Üst üste 5. galibiyetini alan Erik ten Hag'ın ekibi, bu sonuçla puanını 38'e yükseltip maç fazlsıyla 3. sıraya tırmandı.

Üç maç sonra kaybeden 3. sıradaki Guardiola'nın takımı City ise 39 puanda kaldı.

WEGHORST TRİBÜNDE

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, mücadeleyi tribünden takip etti.

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