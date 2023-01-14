İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen dev derbiyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta perdeyi konuk ekip M. City açtı. 57'de oyuna girip 60. dakikada sahne alan Jack Grealish takımını 1-0 öne geçirdi.
Pes etmeyen Kırmızı Şeytanlar, önce 78'e Bruno Fernandes ile eşitliği yakalarken, 82'de Rashford'un golüyle 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda M. City'nin vaskısı sonuç vermedi ve ManU maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
Üst üste 5. galibiyetini alan Erik ten Hag'ın ekibi, bu sonuçla puanını 38'e yükseltip maç fazlsıyla 3. sıraya tırmandı.
Üç maç sonra kaybeden 3. sıradaki Guardiola'nın takımı City ise 39 puanda kaldı.
WEGHORST TRİBÜNDE
Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, mücadeleyi tribünden takip etti.