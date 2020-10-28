Manchester United Leipzig maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

MAN. UNITED LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçına sahne olacak Manchester United Leipzig maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United : De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Mctominay, Fred, Fernandes, Martial, Cavani, Rashford

Leipzig : Gulasci; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Nkunku, Kampl, Angeliño; Dani Olmo, Forsberg; Poulsen.