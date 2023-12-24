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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'ın yüzde 25'i satıldı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'ın yüzde 25'i satıldı!

        İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'i İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:20
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        M.United'ın yüzde 25'i satıldı!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde de söz sahibi olacak.

        71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

        ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

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