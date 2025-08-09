Habertürk
        Haberler Spor Transfer Manchester United'ın yeni golcüsü Sesko! - Futbol Haberleri

        Manchester United'ın yeni golcüsü Sesko!

        Premier Lig ekibi Manchester United, Slovenyalı forvet Benjamin Sesko'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:25 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:25
        M.United'ın yeni golcüsü Sesko!
        İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Almanya'nın Leipzig takımından Benjamin Sesko'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.

        Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Avusturya'nın Liefering, Salzburg takımları ve Almanya temsilcisi Leipzig'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor, Leipzig'de 87 maçta 39 gol kaydetti.

        41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.

