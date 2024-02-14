Manchester United'ın satışı için onay çıktı!
Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik kısmını satın almak isteyen Jim Ratcliffe için onay çıktı.
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Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik haklarını satın almak isteyen INEOS'un kurucusu Ratcliffe'ye müjdeli haber geldi.
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Haberlere göre, ünlü iş adamına satış için onay çıktı.
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İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.
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Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.
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Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.
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71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.
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ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.
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