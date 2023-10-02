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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United GS maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? GS ilk 11 - Galatasaray Haberleri

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

        Manchester United Galatasaray için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, devler liginde ilk 3 puanını İngiltere'de arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:58
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        • 1

          Manchester United Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, bu kez İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçına dair bilgiler...

        • 2

          MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

          GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

        • 4

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray (22:00)

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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