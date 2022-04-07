Manchester United'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü. Geçici olarak görevde bulunan Rangnick'in yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. ESPN'e göre; İngiliz ekibi, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşmaya vardı.

Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Julen Lopetegui gibi isimlerin de gündeme geldiği ancak son kararın Erik ten Hag olduğu belirtildi.