UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Manchester ekibi, 9. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: