Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için eski kulübü Manchester United'ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

ESPN'in haberinde yer alan bilgilere göre göre Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo'yu geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığı ve Portekizli yıldızın istekli olması halinde Juventus'un pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

35 yaşındaki yıldız için geçtiğimiz günlerde TuttoMercatoWeb, Juventus'un, Paris Saint-Germain'e Neymar karşılığında Cristiano Ronaldo'yu teklif edeceğini de öne sürmüştü.