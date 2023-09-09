Manchester United'dan Beşiktaş'a ret!

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Manchester Evening News'un haberine göre; Siyah Beyazlılar Eric Bailly'nin ardından İngiliz takımından bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

Haberde, United'ın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifini, Türk kulübünün sözleşmede satın alma opsiyonu maddesi istemesi üzerine reddettiği öne sürüldü.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın Hannibal Mejbri'yi bırakma konusunda isteksiz olduğu ifade edilirken, Tunus Milli Takımı'nın hocası Jalel Kadri'nin ise 20 yaşındaki futbolcuyu oynayabileceği bir takıma gitmesi yönünde uyardığı ileri sürüldü.

2003 doğumlu oyuncu geçen sezonu Birmingham'da kiralık olarak geçirmişti.

Championship ve FA Cup maçlarında toplam 41 kez forma giyen Tunuslu yetenek, 1 gol atarken 6 kez de asist yaptı.