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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'da Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı - Futbol Haberleri

        Manchester United'da Lisandro Martinez, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı

        Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:32
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

        İngiliz basınına göre sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

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