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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'da kabus sürüyor: Brighton deplasmanda kazandı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'da kabus sürüyor: Brighton deplasmanda kazandı!

        Manchester United, Premier Lig'de sahasında Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, Ruben Amorim yönetiminde çıktığı 11. maçta altıncı mağlubiyetini yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:49
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        Manchester United'da kabus sürüyor!
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        Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Brighton, Manchester United deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

        Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi.

        53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.

        Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası Brighton, 76. dakikada Georginio Rutter ile skoru belirledi.

        MANCHESTER UNITED KAZANAMIYOR

        Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, 26 puanda kaldı.

        131 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

        Manchester United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi aldı.

        Manchester United, gelecek hafta Fulham'a konuk olacak. Brighton ise evinde Everton'ı ağırlayacak.

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