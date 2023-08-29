Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!
Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın imza atacağı tarihi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i kadrosuna katarak uzun süren kaleci arayışlarına son vermişti.
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Livakovic transferi sonrası takımla vedalaşan Altay Bayındır'ın ise yeni takımının Manchester United olduğu duyurulmuştu.
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Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
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The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi.
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Manchester United'ın, 25 yaşındaki için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü vurgulandı.
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İngiliz devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 7 milyon euro ödeyecek.
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