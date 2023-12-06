Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United Chelsea maçı için nefesler tutulmuş durumda. İngiltere ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen zorlu mücadele saat 23:15'te başlayacak. İşte, karşılaşmanın yayıncı kanalı, muhtemel ilk 11'leri ve takımların son durumlarına dair tüm bilgiler...