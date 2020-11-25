ManU’ya geldiği günden buyana fark yaratan Bruno Fernandes dün de işi çözen oyuncu oldu. Attığı golde onu o kadar boş bırakmış olmamız çok ilginç olsa da yine de olağanüstü bir şuttu. Sonraki takipçiliğiyle attığı 2. gol ve kontrataklarda takımı yönlendirmesi mükemmeldi.