Manchester United kendi antrenman tesislerinde, yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalarına ısınma koşuları ile başlayan takım, ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sağanak yağış altında yapılan antrenman taktik çalışmalar ile noktalandı. Manchester United kafilesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

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